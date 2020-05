Calciomercato Juventus, una raffica di notizie: Pjanic, Pogba e…

Calciomercato Juventus, la raffica di Paganini: grossi aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Come siamo ormai soliti fare ogni giorno, anche oggi cerchiamo di fare il punto della situazione in casa Juventus rispetto a tutte le indiscrezioni di calciomercato che sono circolate nelle ultime ore e a tutti i nomi – veramente tanti – finiti nei discorsi di mercato sia in uscita che in entrata della Vecchia Signora. Iniziamo dalle novità riportate da Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter. Il giornalista e noto esperto di calciomercato infatti ha parlato di alcune situazioni calde in casa bianconera: “Barcellona e Juventus proseguono la trattativa Pjanic. Paratici ha detto ancora no allo scambio sia con Rakitic che con Vidal. Vuole Arthur. Su Zaniolo-Bernardeschi mi dicono (non procuratori) che è un’operazione molto difficile”. Tante importanti notizie racchiuse in poche righe: trattativa sempre bollente con il Barça per Pjanic, con la Juve che in cambio vorrebbe solamente Arthur e non altre contropartite. Occhio pure all’esse di mercato con la Roma di cui vi avevamo parlato anche nelle scorse ore: Paratici starebbe continuano ad insistere per Zaniolo offrendo in cambio Bernardeschi, ma la situazione pare ancora abbastanza complicata. Poi sempre Paganini ha dato altri aggiornamenti anche su Paul Pogba, che rimane forse il sogno numero uno del mercato della Juve: “Su Pogba mi confermano una frenata del Real Madrid, restano in corsa Juventus, Marotta e il PSG. Tuttavia la volontà del giocatore sarà fondamentale, così come l’inserimento di giocatori che accettino poi di andare allo United”. Con i Blancos defilati, la Vecchia Signora sarebbe probabilmente la candidata principale per la corsa al Polpo, vista anche la preferenza del giocatore nei confronti del club bianconero rispetto alle altre pretendenti. C’è però sempre da trovare l’intesa con il Manchester United. Fabio Paratici, come al solito, spinge per lo scambio di giocatori: nella trattativa dunque potrebbero rientrare i vari Douglas Costa, Alex Sandro, Bernardeschi e Rabiot, per citarne solo alcuni. Ma non è ancora tutto, anzi. La raffica di mercato continua: nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti che infiammeranno il prossimo calciomercato e di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA