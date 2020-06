Calciomercato Juventus, tutto deciso: con 30 milioni Paratici chiude l’affare!

Calciomercato Juventus, 30 milioni e si chiude: Paratici sembra aver deciso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come più volte vi abbiamo raccontato, la rosa bianconera potrebbe cambiare profondamente in vista della prossima stagione. Il calciomercato della Juventus che verrà infatti porterà in dote grosse novità: molti degli attuali componenti della rosa potrebbero dire addio, mentre altri giocatori potrebbero arrivare per prendere il loro posto. Tra i giocatori bianconeri che più sono a rischio cessione ci sarebbe anche Adrien Rabiot. Il francese ha ampiamente deluso la dirigenza e tutto l’ambiente Juve sia dal punto di vista tecnico che comportamentale, non è riuscito a lasciare il segno in campo e non è stato ineccepibile al di fuori. Insomma, Rabiot non ha di certo rispettato le attese e per questo, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici avrebbe ormai deciso di metterlo sul mercato e cercare acquirenti per lui. Sarebbe anche stata già fissata la richiesta della Juventus per cedere il centrocampista classe ’95: stando a quanto riferito da Calciomercato.com infatti, i bianconeri sarebbero pronti a dare il via libera alla cessione di Rabiot a fronte di un’offerta da 30 milioni di euro. Sarebbe una plusvalenza importantissima e netta visto che Rabiot è arrivato la scorsa estate a parametro zero e inoltre la Juve si alleggerirebbe di un contratto molto pesante. Vari club sono stati accostati al francese negli ultimi tempi, ma la squadra che sembrerebbe più convinta di puntare sull’ex PSG sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti: con un’offerta da circa 30 milioni, Paratici sarebbe pronto a chiudere l’affare senza troppi rimorsi. Come accennato in apertura però, in vista della prossima stagione sarebbero in arrivo molte altre sorprese che potrebbero anche rivoluzionare la rosa bianconera: tra pesanti addii e nuovi colpi top, ecco la nuova possibile formazione della Juve del prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA