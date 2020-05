Calciomercato Juventus – Sprint Paratici, Paganini svela: “Mi dicono che…”

Calciomercato Juventus, Paganini svela alcune importanti notizie

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ve lo ripetiamo ormai da molto tempo: sul tavolo delle trattative di calciomercato della Juventus ci sono veramente tantissimi nomi in ballo, tra chi potrebbe partire e chi potrebbe invece approdare a Torino. Fabio Paratici tiene in piedi varie piste e le porta avanti contemporaneamente, alla ricerca dell’affare giusto. Il noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato Paolo Paganini ha fatto il punto su alcune situazioni calde sul proprio profilo Twitter, svelando alcune importanti indiscrezioni: “Non c’è tutta questa corsa ad andare al Manchester United. Pianjc preferisce il Barcellona ma Paratici vuole Arthur, Douglas Costa il PSG. Per Pogba la Juventus propone uno tra Rabiot o Bernardeschi, ma lo United non è convinto. Così mi dicono”. Insomma, Paratici starebbe cercando di trovare la chiave giusta per sbloccare l’affare Pogba con i Red Devils e starebbe provando ad offrire varie contropartite al club inglese, ma diversi giocatori non sarebbero entusiasti della destinazione e preferirebbero andare altrove. Per Pjanic in questo momento ad esempio è molto più calda la pista che lo potrebbe portare a Barcellona, ma per cercare di finalizzare la trattativa con i blaugrana mancherebbe ancora l’ok di Arthur. Douglas Costa invece, stando sempre alle indiscrezioni riportate da Paganini, preferirebbe trasferirsi in Francia al PSG: in questo caso dunque il brasiliano potrebbe essere la carta per arrivare ad Icardi. Il CFO bianconero avrebbe dunque tentato un ulteriore sprint per uno dei più grandi sogni di mercato della Juve come Pogba, offrendo al Manchester United altri due giocatori, Rabiot e Bernardeschi: nomi che però, almeno per il momento, non convincerebbero a pieno gli inglesi. L’asse di mercato che unisce la Juve agli atri grandi club internazionali rimane dunque davvero bollente: si continua a trattare per diversi nomi e nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più. Ma non è ancora finita qui, anzi. Come detto, c’è tantissima carne al fuoco per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus e infatti nel mirino di Paratici sono finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA