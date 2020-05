Calciomercato Juventus, arriva la conferma: “Contatti avviati, può partire!”

Calciomercato Juventus, grandi novità in arrivo a centrocampo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ne parliamo ormai da mesi e chi ci segue lo saprà molto bene: la priorità del prossimo calciomercato della Juventus sarà ristrutturare il centrocampo. La mediana bianconera ha bisogno di svariati ritocchi, sia dal punto di vista tecnico sia per abbassare l’età media del reparto. Ecco perché molti giocatori rischiano l’addio, ma è anche il motivo per il quale Fabio Paratici sta seguendo tantissimi profili interessanti per quel ruolo. Pjanic ad esempio sembra essere sempre più lontano da Torino, come anche Khedira. Ma c’è anche un altro centrocampista che in questi giorni sta scaldando le cronache di mercato (e non solo) in casa bianconera. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, un giocatore che non solo non ha convinto dal punto di vista tecnico, ma che in questo ultimo periodo ha fatto discutere parecchio anche dal punto di vista comportamentale. Un dettaglio di non poco conto, soprattutto se si gioca nella Juventus. Se a tutto questo ci aggiungiamo che il francese ha un contratto molto pesante e che una sua cessione garantirebbe una plusvalenza netta (visto che è arrivato a parametro zero la scorsa estate), allora la possibilità che la Juve decida di separarsi da Rabiot si fa ancor più concreta. A confermarlo è stato anche il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter: “Adrien Rabiot potrebbe lasciare Juventus nei prossimi mesi. Sua madre e agente Veronique ha parlato con Newcastle ed Everton (Ancelotti lo stima dai tempi di PSG)”. Insomma, anche il ragazzo e sua madre avrebbero capito che l’avventura a Torino potrebbe essere già arrivata al capolinea e si starebbero guardando intorno, allacciando anche i primi contatti con alcuni club esteri. Ma nel frattempo occhio anche alle novità per quanto riguarda le mosse di calciomercato della Juve in entrata. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici è pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA