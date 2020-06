Calciomercato Juventus, Sportmediaset rilancia: nuova clamorosa idea!

Calciomercato Juventus, Paratici pronto al tutto per tutto per un grosso obiettivo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Le sorprese, quando si parla di mercato, sono sempre dietro l’angolo. Ribaltoni, colpi di scena e nuove indiscrezioni sono all’ordine del giorno e il calciomercato della Juventus non fa certo eccezione. Anche in queste ultime ore infatti sono spuntate delle novità importanti, che potrebbero anche cambiare radicalmente lo scenario relativo ad alcune grosse trattative su cui starebbe lavorando Fabio Paratici. La notizia in questione è stata riportata da Sportmediaset: il CFO bianconero starebbe valutando una nuova idea e ora sarebbe disposto al tutto per tutto per riuscire ad arrivare ad un grosso obiettivo di mercato della Juve >>>CONTINUA A LEGGERE