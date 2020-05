Calciomercato Juventus, Sportmediaset: “50 milioni, trattativa ben avviata”

Calciomercato Juventus, aggiornamenti da Sportmediaset: Paratici ha scelto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano a circolare moltissime notizie di calciomercato della Juventus che parlano di obiettivi e di possibili trattative su cui starebbe lavorando Fabio Paratici. Il CFO bianconero in effetti è alle prese con diversi casi di mercato da risolvere, anche in uscita. Uno di questi è quello relativo a Gonzalo Higuain: il Pipita sembra non essere contemplato nel progetto juventino per la prossima stagione ed è uno dei big che finiranno sul mercato. Ecco perché la Juve è alla ricerca, tra gli altri, anche di un nuovo attaccante di grande livello per raccogliere l’eredità del centravanti argentino. E, stando a quanto riportato da Sportmediaset, Paratici avrebbe anche già individuato e scelto il giocatore su cui puntare. Stiamo parlando di Arkadiusz Milik del Napoli, che tanto piace anche a mister Sarri. Oltretutto il polacco andrà in scadenza di contratto con i partenopei nel 2021 e al momento percepisce meno di 2 milioni di euro a stagione: tutti fattori che spingerebbero la Juventus a puntare su di lui. Sportmediaset.it scrive: “I contatti ci sono già stati e la trattativa sembra anche ben avviata. La richiesta di De Laurentiis è di 50 milioni di euro. Ma la crisi del calcio in tempo di Covid-19, potrebbe far scendere il prezzo”. Milik sarebbe dunque il nome più caldo per l’attacco bianconero del futuro, ma per quanto riguarda i movimenti di calciomercato della Juventus in entrata non è ancora finita qui. Altri 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici è pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA