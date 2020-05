Calciomercato Juventus, sembra davvero finita: “Sono fuori dalla Juve!”

Calciomercato Juventus, sembra finita: rottura totale e addio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa bianconera sta tenendo banco soprattutto una trattativa di calciomercato che sembra davvero ben avviata, cioè quella che dovrebbe portare Miralem Pjanic al Barcellona in cambio di Arthur Melo. Lo scambio sembra ben avviato, con il bosniaco che pare aver già trovato l’accordo con i blaugrana: per la definitiva fumata bianca mancherebbe solo l’ok di Arthur. Pjanic dunque sembrerebbe essere uno dei big bianconeri destinati a dire addio alla Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato, ma non è l’unico. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, ci sono almeno altri due giocatori che viaggiano verso la cessione: Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. Il primo pesa ben 18 milioni di euro a bilancio e, vista anche l’età, non rientra più nei piani futuri della Juve. Per quanto riguarda il mediano francese invece, sarebbe la famosa e onnipresente mamma-agente a spingere per l’addio ad un solo anno dell’approdo a Torino del figlio. Lui vorrebbe giocare di più ma in bianconero non ha certo lasciato il segno: ecco perché, a fronte di una prospettiva di guadagno interessante, anche la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’addio di Rabiot, che è arrivato a parametro zero la scorsa estate. Sarebbe una plusvalenza netta, ma il suo cartellino potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio per arrivare ad alcuni grossi obiettivi. Anche Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato della Rai, ha confermato su Twitter che sembrerebbe finita tra la Vecchia Signora e i due giocatori: “Rabiot e Higuain per ragioni diverse sembrano fuori dalla Juventus 2020/21. Il primo vuole giocare con più continuità e potrebbe finire al Manchester United nell’operazione Pogba. Il secondo vorrebbe tornare in Argentina, ma l’ingaggio chi lo paga?”. Insomma, se per il Pipita c’è da trovare la sistemazione giusta, per il francese potrebbero aprirsi le porti dei Red Devils, con Paratici che potrebbe approfittarne per tentare l’affondo per il grande sogno di mercato della Juve: Paul Pogba. Suggestioni ed intrecci che infiammeranno le prossime settimane e che noi, come sempre, seguiremo attentamente aggiornandovi passo passo su ogni novità. Ma non è ancora tutto, anzi. La raffica di mercato continua: nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA