Calciomercato Juventus, Sarri via? Clamoroso: “CR7 ha scelto il sostituto!”

Calciomercato Juventus, nuovo allenatore? CR7 avrebbe fatto un nome alla dirigenza

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si sono riaccese – o forse non si sono mai realmente spente – le polemiche nei confronti di Maurizio Sarri. La sua Juventus ha già perso due finali in questa stagione, non è riuscita a produrre il bel gioco tanto atteso, ha inanellato una serie di record negativi (gol subiti e partite perse) e continua a mostrare evidenti e pericolosi scricchiolii, sia in campo che dentro lo spogliatoio. Lo scudetto dovrebbe arrivare, poi ci sarà il banco di prova definitivo in Champions League: solo una doppia vittoria in queste due competizioni calmerebbe gli animi dei tanti tifosi bianconeri che lo hanno individuato come principale colpevole dei problemi attuali della Juve. Ma questi problemi, come detto, non riguarderebbero solo i risultati. Anzi, la più grande preoccupazione – soprattutto per la dirigenza bianconera – sarebbe legata al rapporto di Sarri con lo spogliatoio, in particolare con alcuni elementi di spicco. Tra questi ci sarebbe anche Cristiano Ronaldo: secondo molti infatti il portoghese non sarebbe mai entrato in sintonia con il tecnico. Ma in queste ore è arrivata una nuova autentica bomba che – se confermata – avrebbe davvero del clamoroso: CR7 stesso avrebbe infatti indicato alla dirigenza bianconera il nome del possibile successore di Sarri, ecco tutti i dettagli