Calciomercato Juventus – Ora basta, pesante addio: già scelto il sostituto!

Calciomercato Juventus, si valuta una grossa cessione: spunta già il sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo il nono scudetto consecutivo, c’è aria di rinnovamento in casa bianconera. Non a caso, il calciomercato della Juventus rimane un tema caldissimo dalle parti della Continassa, dove la dirigenza bianconera sta già studiando il da farsi in vista della nuova stagione. Tante la valutazioni in corso, sia per il mercato in uscita che per quello in entrata. E per un calciatore bianconero in particolare, sembrerebbe essere arrivata la sentenza definitiva: si tratterebbe di una pesantissima cessione, ma la Juve sembrerebbe essersi convinta e avrebbe anche già individuato il sostituto sul quale puntare: ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE