Calciomercato Juventus – Sarri out, annuncio su Sky: “A quanto ci risulta…”

Calciomercato Juventus, esonero Sarri e sostituti: ecco le ultime news da Sky

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La durissima disfatta contro il Lione che ha fermato il percorso della Juventus in Champions League addirittura agli ottavi di finale ha scosso tutto l’ambiente bianconero. Come vi avevamo ampiamente anticipato nei giorni prima della gara, il flop europeo porterà la dirigenza bianconera (e Agnelli in primis) a fare delle profonde riflessioni sul futuro. In ballo ovviamente ci sono soprattutto le sorti di mister Sarri, la cui panchina ora traballa più che mai. Il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione, svelando alcune grosse indiscrezioni in diretta TV su Sky Sport: ecco cosa ha detto >>>CONTINUA A LEGGERE