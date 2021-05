Calciomercato Juventus, rivoluzione Allegri: ecco cosa può succedere ora!

TORINO - La grande notizia del giorno in casa Juventus è sicuramente il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Una mossa forte, una scelta importante da parte di Andrea Agnelli che ha rivoluto Max per metterlo ovviamente al centro del nuovo progetto bianconero. E di certo l'arrivo di Allegri sposterà moltissimo e cambierà le carte in tavola anche in vista del calciomercato della Juve, che si appresta ora ad entrare nel vivo. Ecco dunque le 7 cose che possono cambiare subito con il ritorno di Max <<<