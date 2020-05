Calciomercato Juventus, proposta ridicola: Paratici ha già deciso!

Calciomercato Juventus, una proposta ridicola: Paratici non ha dubbi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa bianconera si continua a studiare ogni possibile mossa per il prossimo calciomercato della Juventus. I contatti si intensificano, i discorsi entrano nel vivo e gli intrecci si fanno sempre più interessanti. Tra le più importanti trattative del momento c’è sicuramente quella con il Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur. Con il club blaugrana c’è ottimo feeling, i rapporti sono molto buoni ed entrambe le parti sembrano essere disposte e molto interessate a fare affari insieme. Sul tavolo delle trattative tra Juve e Barcellona infatti sono finiti a giro tantissimi nomi da entrambe le parti e il focus adesso si è incentrato proprio su Pjanic ed Arthur ma, stando a quanto riportato in queste ultime ore da Mundo Deportivo, i catalani avrebbero avanzato una nuova proposta a Paratici. Nell’ambito dell’affare che potrebbe portare Arthur a Torino infatti, il Barça avrebbe chiesto di inserire anche il cartellino di Matthijs de Ligt, chiodo fisso del club spagnolo da tempi non sospetti. Una richiesta assolutamente folle dal punto di vista della Juventus che infatti, come riportato sempre dalla stessa fonte, avrebbe già risposto negativamente, alzando completamente il muro. Paratici e la Vecchia Signora non hanno dubbi: De Ligt è e rimane assolutamente incedibile e un punto di riferimento bianconero sia del presente che in prospettiva futura. Si andrà dunque avanti a trattare su altri nomi, ma quello del centrale olandese non sarà più preso in considerazione dalla Juve. Ma non è finita qui, anzi. Parlando delle possibili operazioni di mercato della Juventus in entrata infatti, nel mirino di Paratici sono finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA