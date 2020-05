Calciomercato Juventus, Paratici non molla e rilancia: l’offerta è pronta!

Calciomercato Juventus, Paratici non molla: ecco la contromossa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il futuro, mai come in questo momento delicato, è incerto. Anche per questo Fabio Paratici deve pensare accuratamente ad ogni possibile futura mossa di calciomercato della Juventus, ma d’altro canto non si può neanche rimanere fermi. Il rischio è di essere scavalcati per alcuni grandi obiettivi di mercato, tra i quali rientra sicuramente anche Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia sarà infatti uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato e su di lui, oltre alla Juve, ci sono gli occhi dei rivali nerazzurri. Marotta avrebbe già presentato la sua proposta a Cellino, offrendo un prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione a 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, Paratici non molla e avrebbe già pronta la sua contromossa, pareggiando l’offerta nerazzurra: prestito biennale con obbligo di riscatto (sempre a 35 milioni più 5 di bonus) nell’estate del 2022, quindi un anno dopo rispetto alla proposta di Marotta. La differenza starebbe però nel fatto che la Juventus sarebbe pronta ad inserire nella trattativa anche i cartellini di alcuni giovani interessanti, come ad esempio Idrissa Touré, Luca Coccolo e Nicolussi Caviglia. Al momento Cellino non sembrerebbe entusiasta delle offerte di bianconeri e nerazzurri, visto che per lasciar partire Tonali vorrebbe incassare almeno 45/50 milioni di euro, ma nel prossimo mercato condizionato dall’emergenza coronavirus circolerà meno cash e per questo i prezzi di molti giocatori si dovranno rivedere al ribasso. Il testa a testa tra Paratici e Marotta per Tonali continua, con il CFO bianconero che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Ma le novità per quanto riguarda le mosse di calciomercato della Juve in entrata non finiscono qui. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici è pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA