Calciomercato Juventus, possono partire in 11: tesoretto da 232 milioni!

Calciomercato Juventus, 11 sacrificabili: cessioni da circa 232 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il nono scudetto consecutivo ha portato in dote alcune sicurezze dalle quali si ripartirà la prossima stagione, ma anche alcune incognite e problematiche da risolvere. I vari CR7, Dybala e De Ligt rappresentano il presente e il futuro bianconero, mentre molti altri potrebbero anche dire addio alla Juventus durante il prossimo calciomercato. Sono dati infatti come possibili partenti addirittura 11 calciatori, le cui cessioni potrebbero garantire alla Vecchia Signora un cospicuo tesoretto da circa 232 milioni da poter reinvestire nel prossimo mercato in entrata. Pjanic è stato solo il primo grande sacrificato, ma non sarà l’unico. Senza perdere altro tempo allora, ecco la lista degli 11 giocatori bianconeri a rischio cessione >>>VAI ALLA LISTA