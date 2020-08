Calciomercato Juventus, Pirlo tira dritto: ha già scelto il prossimo colpo!

Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto: ecco il giocatore che vorrebbe

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il summit di calciomercato avrebbe prodotto già dei risultati. Andrea Pirlo avrebbe individuato gli obiettivi da perseguire, i ruoli nei quali intervenire e avrebbe anche fatto qualche nome concreto alla dirigenza bianconera. Non è certo un segreto che uno dei primissimi colpi in agenda sia quello di un nuovo attaccante di livello con caratteristiche ben definite. Deve essere una punta di peso che vada a sostituire il partente Higuain e che possa essere utile alla squadra sia in termini di gol che di collaborazione con gli altri attaccanti. Milik rimane un nome caldo, ma il Napoli fa muro. Ecco perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe decidere di mollare momentaneamente la presa sul polacco aspettando di portarlo a Torino la prossima estate a parametro zero. Per l’immediato quindi riprendono corpo altre candidature.

Tra queste c’è quella di Edin Dzeko, per il quale di recente ci sarebbero stati nuovi contatti con la Roma. Il bosniaco comunque non sarebbe una primissima scelta e intanto si parla sempre della suggestione Alvaro Morata, con la Juve che qualche sondaggio l’avrebbe fatto. Ma il nome preferito da Andrea Pirlo sarebbe un altro e lo avrebbe reso ben noto ai vertici juventini. Come riferito infatti dal Corriere dello Sport, nella mente del Maestro ci sarebbe un solo nome per l’attacco, quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. Il colombiano sarebbe la primissima scelta del nuovo tecnico bianconero, la punta perfetta su cui puntare ciecamente. Ovviamente i costi della possibile operazione sono l’ostacolo principale, visto che la Dea chiede non meno di 60 milioni di euro per liberare Zapata. Ma se la Juve decidesse di farsi veramente sotto, potrebbe far leva sulla volontà del ragazzo che a 29 anni si ritroverebbe di fronte alla grande occasione della sua carriera ma anche su alcune contropartite tecniche. Gasperini sembrerebbe aver chiesto Mattia Perin, ma non è escluso che all’Atalanta possano interessare anche altri giocatori. Vedremo se la Juventus avrà la forza di esaudire una delle richieste del suo nuovo allenatore. Ma non è ancora tutto. Sul taccuino di Pirlo infatti ci sono anche tantissimi altri obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA