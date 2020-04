Calciomercato Juventus, pesante cessione? Sarri ha già scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, un big può partire: Sarri avrebbe già scelto il sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano a circolare novità e importanti indiscrezioni riguardo il prossimo calciomercato della Juventus. Come più volte vi abbiamo raccontato, la società bianconera sta studiando il da farsi, sfogliando la margherita: se da una parte bisognerà scegliere i giocatori da sacrificare nel mercato in uscita, dall’altra Paratici si sta guardando attorno con attenzione alla ricerca dei giocatori giusti sui quali puntare per il futuro. La sensazione da questo punto di vista è che in molti tra i giocatori che attualmente fanno parte della rosa della Juve potrebbero partire, lasciando così spazio ad acquisti importanti con i quali poter inaugurare un nuovo ciclo. Tra i big in bilico c’è anche Douglas Costa. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com infatti, la Vecchia Signora starebbe seriamente valutando la cessione del brasiliano, che potrebbe anche essere inserito come pedina di scambio in alcuni affari, come quello con il Manchester City per Gabriel Jesus. Potrebbe essere proprio l’attaccante dei Citizens il sostituto di Douglas, visto che piace moltissimo a mister Sarri. Come sottolinea anche La Repubblica, il tecnico bianconero vorrebbe ad ogni costo Gabriel Jesus e lo considera la spalla ideale di Cristiano Ronaldo. Quindi la Juventus potrebbe approfittare dell’interesse del City per Douglas Costa per intavolare un grosso scambio, formula che con ogni probabilmente verrà molto utilizzata nel prossimo mercato, alla luce delle problematiche economiche dovute all’attuale stato di emergenza. Gabriel Jesus dunque sarebbe il nome in cima alle preferenze di Sarri, ma nel frattempo Fabio Paratici starebbe lavorando anche su molti altri nomi alternativi. Nello specifico, sulla lista della spesa del CFO bianconero sarebbero finiti ben 10 nomi di lusso per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO