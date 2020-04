Calciomercato Juventus, Paratici fa la sua offerta: contatti avviati!

Calciomercato Juventus, offerta pronta: Paratici si muove

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici prepara le prossime mosse di calciomercato della Juventus. Come vi stiamo raccontando ormai da tempo, nei piani della Juve ci sarebbe anche un grosso investimento per l’attacco, un colpaccio di primissimo livello per rinnovare e migliorare il reparto offensivo che potrebbe perdere pezzi importanti come ad esempio Gonzalo Higuain. Tanti i calciatori finiti nel mirino della Vecchia Signora e, tra questi, c’è anche il centravanti del Manchester City Gabriel Jesus. Il brasiliano è un talento d’oro che piace molto sia a Paratici che a Sarri ed è uno dei tanti obiettivi per il prossimo colpo in attacco. Il problema è che costa molto, ma la Juventus potrebbe anche in questo caso ricorrere ad uno scambio per abbassare le pretese economiche del club inglese. Come riportato da Calciomercato.com infatti, Fabio Paratici si sarebbe già mosso con il City e avrebbe già allacciato i primi contatti, avanzando un’offerta di scambio con Douglas Costa, giocatore che piace molto a Pep Guardiola. L’offerta sembrerebbe essere concreta, ma i Citizens non sarebbero convinti dello scambio alla pari e vorrebbero inserire nell’affare anche un conguaglio economico in loro favore, vista anche la differenza d’età dei due giocatori coinvolti. Ci sarà dunque ancora da parlare e trattare, ma intanto la Juve si sarebbe fatta concretamente avanti per Gabriel Jesus. Nel frattempo però Paratici si starebbe guardando attorno anche per altre alternative al brasiliano che, come abbiamo sottolineato poco fa, non è assolutamente l’unico grande attaccante nel mirino bianconero. Anzi, sulla lista di Paratici sarebbero finiti ben 10 nomi da capogiro per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA