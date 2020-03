Calciomercato Juventus, Paratici ribalta il centrocampo: piazza pulita!

Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo in estate

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Lo abbiamo ripetuto già molte volte: se quest’anno c’è stato un reparto più in difficoltà degli altri, quello è stato sicuramente il centrocampo. Ecco perché in vista del prossimo calciomercato della Juventus il CFO bianconero Fabio Paratici potrebbe mettere in scena una profonda rivoluzione in mediana. Di certo non mancheranno movimenti importanti anche negli altri reparti, ma in mezzo al campo, tra cessioni importanti e nuovi colpi, la Juve potrebbe addirittura cambiare totalmente pelle. Ecco perché molti centrocampisti bianconeri rischiano di salutare la Vecchia Signora in estate, lasciando il posto a nuovi giocatori pronti a sbarcare a Torino. Il primo ad essere in bilico è Miralem Pjanic: sembrava essere un punto fermo della formazione di Sarri fino a poco tempo fa, ma ora il bosniaco non è più certo della permanenza in bianconero. Anzi, con la sua eventuale cessione la Juventus potrebbe mettere da parte un bel tesoretto da circa 60/70 milioni di euro o, in alternativa, potrebbe inserirlo in qualche scambio importante come ad esempio quello con Icardi con il PSG. Poi c’è Sami Khedira, altro centrocampista bianconero che sembrerebbe ormai destinato a lasciare la Juve in estate: salvo colpi di scena, il tedesco concluderà la sua avventura a Torino quest’anno. Troppi gli infortuni e l’età inizia ad avanzare, mentre la Juve ha voglia di forze fresche in mediana e vorrebbe inaugurare un nuovo ciclo con ragazzi più giovani.

Occhio anche a Federico Bernardeschi, finito nel calderone delle critiche ma anche nelle voci di calciomercato già lo scorso gennaio. Il classe ’94 ha giocato molto poco in questa stagione e quando è sceso in campo non è praticamente mai riuscito a lasciare il segno. Troppo poco per meritarsi a priori una riconferma alla Juventus, anche perché Bernardeschi ha compiuto da poco 26 anni e non può più essere ritenuto un giovane talento da attendere e far esplodere. Anche per lui dunque potrebbero aprirsi le porte del mercato nel prossimo futuro, con il club bianconero che anche in questo caso potrebbe monetizzare bene la sua cessione. Capitolo a parte poi per Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Entrambi arrivati la scorsa estate a parametro zero, hanno faticato moltissimo ad imporsi a Torino. Potrebbero essere riconfermati almeno per un’altra stagione, ma – se dovessero arrivare proposte interessanti – la Juve potrebbe prenderle in seria considerazione, anche alla luce del fatto che garantirebbero due grosse plusvalenze. Anche per loro due in effetti sono già circolate alcune voci di mercato negli ultimi mesi. Gli unici sicuri di un posto in squadra per la prossima stagione sarebbero dunque Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi, ai quali andrà aggiunto ovviamente Dejan Kulusevski, già acquistato dalla Juventus a gennaio. In mediana potrebbe quindi andare in scena un vero e proprio ribaltone totale, che passerà ovviamente anche da molti colpi in entrata. E infatti Paratici starebbe già lavorando a ben tre colpi da urlo per il centrocampo del futuro: eccoli >>>VAI ALLA NOTIZIA