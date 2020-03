Calciomercato Juventus, Paratici può realizzare il sogno: contatti in corso!

Calciomercato Juventus, arrivano conferme: contatti in corso per un maxi affare

NEWS MERCATO JUVE – Sulla lunga lista della spesa di Fabio Paratici da tempo compaiono alcuni nomi cerchiati in rosso, quelli di grossi obiettivi di calciomercato della Juventus che costituiscono dei veri e propri sogni nel cassetto del CFO bianconero. Potremmo definirli chiodi fissi della Juve, che rimangono sempre in cima alla lista dei desideri. Tra questi, ovviamente, c'è anche Mauro Icardi. Il centravanti argentino è un pallino della Vecchia Signora da ormai tantissimo tempo e i bianconeri ancora non si sono arresi. Anzi, stando alle notizie riportate dai media francesi, la Juve e Leonardo – direttore sportivo del club parigino – sarebbero già in contatto per trattare. Il PSG dovrà prima riscattare Icardi, poi potrebbe andare in scena un nuovo maxi affare con la Juventus e Leonardo avrebbe intenzione di rilanciare con uno scambio. Il ds brasiliano infatti avrebbe intenzione di far rientrare nella trattativa-Icardi anche due calciatori bianconeri, cioè Pjanic e De Sciglio. Con il sacrificio dunque di due pedine, Fabio Paratici potrebbe finalmente realizzare uno dei suoi più grandi sogni di mercato, riuscendo nel contempo anche a contenere l'esborso economico. Occhio però anche al mercato in uscita. In estate infatti è in programma un ribaltone totale in casa bianconera, adesso cambia tutto: ben 7 giocatori a rischio cessione a fine stagione!