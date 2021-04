Calciomercato Juventus – Paratici gongola: che assist da Simeone!

La situazione della Juventus è sotto gli occhi di tutti, i bianconeri rischiano di non qualificarsi alla prossima Champions. Non arrivare fra le prime quattro potrebbe condizionare in maniera pesantissima il mercato estivo. Lo stesso Pirlo in conferenza ha confermato che per la Vecchia Signora è obbligatorio centrare quell'obiettivo. Anche il destino di parecchi big della rosa potrebbe dipendere dal piazzamento finale. Fra i calciatori maggiormente indiziati per lasciare Torino, ci sarebbero Morata e Dybala. Proprio su di loro c'è una grossa novità che arriva dalla Spagna e che potrebbe sconvolgere le strategie bianconere<<<