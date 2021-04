Calciomercato Juventus – Paratici ci prova così: 50 milioni o due giocatori

Manca poco più di un mese al termine del campionato. La Juventus non può di certo tirare i remi in barca. Urge conquistare un piazzamento in Champions. Vitale soprattutto in ottica investimenti estivi. C'è poi una finale di Coppa Italia da disputare contro l'Atalanta. Insomma la stagione bianconera è assolutamente entrata nel vivo, così come stanno entrando nel vivo le notizie sulla prossima sessione di calciomercato. A tenere banco le voci che riguardano il reparto avanzato, dove ci sarebbe un nome che avrebbe superato gli altri.