Calciomercato Juventus – Mou alla Roma, la contromossa di Paratici

La Juventus di Andrea Pirlo non ha mai convinto fino in fondo, nemmeno quando risultati per un po' sono stati soddisfacenti. Nonostante la vittoria con l'Udinese, si sono visti dei preoccupanti passi indietro sia sul piano del gioco che dell'aspetto mentale. Insomma, la Vecchia Signora ha bisogno di cambiare la propria guida tecnica per tentare di aprire un nuovo ciclo a stretto giro di posta. E' arrivata da pochissimo la notizia di José Mourinho alla Roma, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a stupire con un nome a sorpresa per la propria panchina<<<