Calciomercato Juventus, mossa Paratici: 40 milioni e un giocatore per…

Calciomercato Juventus, c’è un’idea: ecco la mossa di Paratici

NEWS MERCATO JUVE – In questo momento di stallo c’è tempo e spazio per ragionare anche sulle possibili future mosse di calciomercato in vista della prossima stagione. Tra le varie indiscrezioni che stanno continuando a circolare in questi giorni, è spuntata una nuova idea sulla quale starebbe ragionando la Juventus. Stando a quanto riportato da TuttoJuve.com infatti, il club bianconero sarebbe intenzionato a riscattare Rolando Madragora dall’Udinese per poi inserirlo in una trattativa con la Fiorentina – molto interessata al centrocampista italiano classe ’97 – per arrivare a Federico Chiesa. Ecco la mossa che potrebbe finalmente sbloccare la situazione e convincere la Viola a lasciar partire Chiesa in direzione Torino: una contropartita tecnica importante e molto gradita al club gigliato, in aggiunta ovviamente anche ad un conguaglio economico di un certo rilievo. Sempre secondo TuttoJuve infatti, oltre al cartellino di Mandragora, la Vecchia Signora dovrebbe mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro per riuscire a strappare il sì della Fiorentina di Commisso. Un’offerta davvero molto importante insomma, che complessivamente si attesterebbe sui 65/70 milioni di euro. Quello di Chiesa sarebbe un acquisto di spessore e inseguito da tempo per l’attacco bianconero, ma in estate il reparto che subirà una vera e propria rivoluzione è quello della mediana. Ecco perché, nel frattempo, Fabio Paratici starebbe infatti già lavorando a ben tre colpi da urlo per il centrocampo del futuro: ecco di cosa si tratta >>>VAI ALLA NOTIZIA