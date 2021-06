Calciomercato Juventus, Max ribalta la mediana: 2 (grossi) colpi in arrivo

Calciomercato Juventus, due colpi a centrocampo per Allegri.

La prima giornata di Massimiliano Allegri alla Juventus si è consumata con una riunione di oltre tre ore alla Continassa con Agnelli durante la quale sono state gettate le basi in vista della nuova stagione. Naturalmente si è parlato di calciomercato e di quello che ci sarà da fare durante l'estate che, tra cessioni e nuovi arrivi, si preannuncia essere molto interessante. La priorità della Juve è quella di rinforzare il centrocampo, vero tallone d'Achille della Vecchia Signora da ormai troppo tempo. Ecco perché in arrivo ci sarebbero almeno due colpi importanti per la mediana.