Calciomercato Juventus, l’annuncio è pesantissimo: “Sarri salta se…”

Calciomercato Juventus, arrivano altre conferme: Sarri rischia grosso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime settimane abbiamo affrontato più volte il tema scottante riguardante il futuro della panchina bianconera. Molte prestazioni deludenti e alcuni risultati negativi non sono proprio andati giù a gran parte dell’ambiente juventino, che non ha mai veramente e pienamente accettato Sarri alla guida della Vecchia Signora. La promessa del bel gioco è ormai una chimera, ma ci sono anche altri problemi. Per prima cosa, come detto, risultati e prestazioni, tra cui ben due finali perse. Poi anche i rapporti non proprio idilliaci con i tifosi e parte dello spogliatoio bianconero e, per finire, anche qualche dichiarazione pubblica che non è piaciuta a nessuno. Insomma, nonostante lo scudetto, il futuro di Maurizio Sarri alla guida della Juve sembrerebbe tutt’altro che scontato. A conferma di tutto ciò, nelle scorse ore è arrivato anche un pesantissimo annuncio: il tecnico bianconero potrebbe davvero andare via, ecco i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE