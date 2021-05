Calciomercato Juventus – Ipotesi clamorosa: riflessioni in corso

La Juventus si è salvata in extremis contro l'Udinese, grazie al solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Tanti dubbi sul futuro del fenomeno portoghese, soprattutto nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions. Il 36enne di Madera vuole lottare per conquistare trofei prestigiosi e non è convinto che con la Juve possa riuscirci. Insomma, non solo riflessioni da parte della Vecchia Signora, ma anche da parte del campione lusitano. Chiuse per ora le porte del Real Madrid, che Ronaldo considera come una famiglia, potrebbero aprirsi per lui degli scenari davvero inaspettati<<<