Calciomercato Juventus, ipotesi clamorosa: Lautaro Martinez, che fai?

Calciomercato Juventus, circola un’ipotesi clamorosa: dipende da… Martinez

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante il periodo di stallo, continuano a circolare senza sosta notizie riguardanti il prossimo calciomercato della Juventus. E alcune di queste indiscrezioni sono delle vere e proprie bombe di mercato che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto nel prossimo futuro. Una di queste riguarda un’ipotesi assolutamente clamorosa: un maxi valzer di punte che potrebbe essere sbloccato da Lautaro Martinez e favorire la Juve. Ma andiamo nello specifico. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo Ok Diario, Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona e alcuni intermediari avrebbero già incominciato a sondare il terreno con alcuni top club europei, tra cui appunto la Juve. Fabio Paratici sarebbe molto attento al nome del francese, visto che il CFO bianconero è alla ricerca di un grande attaccante da affiancare a Dybala e CR7 in vista della prossima stagione, soprattutto alla luce del probabile addio di Higuain. E a questo punto entra in scena Lautaro Martinez. Il Barcellona infatti vorrebbe portare in blaugrana l’attaccante nerazzurro (oltre al vecchio sogno Neymar) e se dovesse riuscirci, potrebbe dare il via libera alla cessione di Griezmann, con la Juventus che a quel punto potrebbe approfittarne. Uno scenario clamoroso quello paventato dai media spagnoli: staremo a vedere se nelle prossime settimane arriveranno altre novità in merito, soprattutto dal fronte nerazzurro che potrebbe sbloccare l’intero ingranaggio. Nel frattempo comunque, come accennato poco fa, la Juve sta valutando anche altre piste alternative per il super colpo per il reparto offensivo. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sono finiti anche molti altri obiettivi di primissimo livello per il reparto avanzato bianconero del futuro. Nello specifico, sarebbero ben 10 i nomi di lusso per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO