Calciomercato Juventus – Non solo Pjanic: dal Barça può arrivare anche…

Si intensificano le voci riguardanti il calciomercato della Juventus. E occhio all'asse con il Barcellona, che potrebbe tornare di moda anche in questa finestra estiva. I rapporti tra i due club infatti sono ottimi, come testimonia anche l'ultima trattativa in ordine di tempo portata avanti in tandem: lo scambio Pjanic-Arthur di un anno fa. Un affare che ha portato benefici (soprattutto dal punto di vista economico più che tecnico) ad entrambe le parti. Ora, come detto, la Juve potrebbe tornare a bussare alla porta blaugrana: in ballo stavolta un possibile doppio colpo bianconero.