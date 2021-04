Calciomercato Juventus – Improvviso ritorno di fiamma! C’è l’offerta

Ultime 7 partite, contando anche la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, per concludere una stagione che ha riservato più ombre che luci, ma che può ancora offrire qualche piccola soddisfazione. Fondamentale sarà la gara di questo pomeriggio (ore 15) al Franchi. All'andata i ragazzi di Pirlo, persero clamorosamente all'Allianz Stadium per 3 a 0, in virtù delle reti di Vlahovic, Caceres e dell'autogol di Alex Sandro. La gara con la Viola potrà essere anche l'occasione per parlare di un vecchio pallino di Paratici, che provò a strappare il giocatore al club toscano già la scorsa estate<<<