Calciomercato Juventus – Il grande colpo lo decide…Messi!

Dopo nove anni la Juventus abdica in Serie A in favore della squadra di Conte, ma nelle intenzioni della dirigenza bianconera c'è la volontà di tornare fin da subito ad essere la regina del nostro campionato e non solo. Un'annata storta può capitare, soprattutto se i fattori che l'hanno condizionata sono innumerevoli. Il primo obiettivo dichiarato dai vertici di Corso Galileo Ferraris sarà quello di sbagliare il meno possibile, soprattutto in ambito calciomercato. La prossima campagna acquisti dovrà rigenerare una rosa apparsa poco motivata, ma pur sempre ricca di calciatori di valore. Si accende la sfida con i migliori club del mondo per accaparrarsi i campioni in vetrina questa estate <<<