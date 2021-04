Calciomercato Juventus – Il casting in attacco ha un vincitore: c’è il sì!

Il deludente pareggio di Firenze con la Viola ha lasciato l'amaro in bocca. Ora a rischio ci sarebbe non soltanto la qualificazione alla prossima Champions, ma anche il futuro del tecnico Andrea Pirlo. E' lo stesso mister bresciano a rivelare nel post partita che, né lui né la società, sono contenti dei risultati fin qui ottenuti. Dimissioni o esonero per l'allenatore bianconero? Difficili da ipotizzare. Mancano poche partite al termine della stagione e saranno tutte delle finali. Cambiare la guida tecnica fin da ora sarebbe un azzardo. Nel frattempo la dirigenza della Vecchia Signora si sta adoperando per partire a razzo nel mercato estivo. La nuova squadra andrà costruita in poco tempo e puntando solo su calciatori di primo livello<<<