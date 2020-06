Calciomercato Juventus, il borsino aggiornato: in arrivo 2 colpi in attacco!

Calciomercato Juventus, due colpi per l’attacco: ecco tutti i nomi e le percentuali

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – C’è molto fermento dalle parti della Continassa in vista del prossimo calciomercato della Juventus. Tra gli obiettivi principali di Paratici c’è sicuramente quello di rinforzare l’attacco, che molto probabilmente perderà alcune pedine importanti. La cessione di Higuain pare quasi certa, ma anche Douglas Costa potrebbe essere tra i sacrificati. Ecco perché, visto che i soli Dybala e Cristiano Ronaldo non possono ovviamente bastare, stando a quanto riportato anche da Tuttosport i colpi in attacco potrebbero essere ben due: una prima punta e un esterno offensivo. A questo proposito, abbiamo cercato di capire chi sono i giocatori più lontani e quelli più vicini nel nostro borsino di mercato con tutte le percentuali aggiornate: partiamo subito quindi con la raffica di nomi, dal più lontano al più vicino >>>VAI ALLA LISTA