Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: circolano voci clamorose

Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe riservare grosse sorprese anche per il reparto offensivo: occhio alle ultime notizie

Spesso, parlando del calciomercato della Juventus della prossima estate, vi abbiamo sottolineato come sarà il centrocampo il reparto che subirà i maggiori interventi . Lo ribadiamo: senza dubbio la mediana bianconera verrà rimodellata, sia con cessioni importanti che con nuovi colpi in entrata. Ma bisogna fare molta attenzione anche al reparto offensivo della Juve, che a sorpresa potrebbe infiammare il mercato bianconero . Sappiamo che Paratici andrà alla ricerca della quarta punta che non è arrivata a gennaio, ma le novità potrebbero non finire qui. Anzi, stando alle voci che si stanno rincorrendo in queste settimane, in estate potrebbe addirittura andare in scena un ribaltone clamoroso in attacco .

Uno dei temi più scottanti in casa bianconera rimane la questione relativa al futuro di Paulo Dybala , che sarà determinante in un senso o nell'altro nel definire le strategie di calciomercato della Vecchia Signora. Non c'è ancora accordo tra l'argentino e la Juventus per il rinnovo e la distanza rimane ampia. Se da qui fino al termine della stagione i nodi non verranno sciolti, allora Dybala potrebbe seriamente finire sul mercato visto che sarà ad un anno esatto dalla scadenza del suo contratto con la Juve. In questi ultimi giorni poi si è parlato anche di Alvaro Morata . I bianconeri vantano un diritto di riscatto da 45 milioni di euro , una cifra molto elevata. Per questo, secondo alcuni, la dirigenza juventina starebbe prendendo tempo per decidere cosa fare con il centravanti spagnolo. Difficile comunque pensare che la Juventus se ne privi. Molto più probabile che Paratici e soci optino per il rinnovo annuale del prestito versando altri 10 milioni all'Atletico Madrid , rimandando quindi l'esborso più grosso all'estate 2022. Ma le notizie più clamorose dell'ultim'ora riguardano Cristiano Ronaldo.

Già perché, dopo i rumors circa il possibile rinnovo circolati nelle scorse settimane, ora stanno tornando di moda alcune voci che vedrebbero Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus. Anzi, si parla addirittura di divorzio già al termine dell'attuale stagione. Stando a quanto riportato da Don Balon in Spagna infatti, il fenomeno portoghese avrebbe incaricato Jorge Mendes, il suo procuratore, di trovargli una nuova sistemazione. A CR7 non sarebbe andato affatto giù il Ko contro il Porto in Champions League, la competizione più importante in assoluto per Ronaldo ma che purtroppo non gli ha regalato nessuna gioia da quando è approdato a Torino. Sempre stando alle indiscrezioni riportate dal noto portale spagnolo specializzato in calciomercato, il Manchester United sarebbe pronto a fiondarsi su Cristiano Ronaldo per riportarlo in Inghilterra con la maglia che lo ha fatto diventare grande. Ovviamente per ora queste sono solo indiscrezioni che, almeno al momento, non trovano particolari riscontri, ma alle quali bisogna comunque fare attenzione. Soprattutto perché, oltre a CR7, come detto sarebbero in ballo anche Dybala e Morata. In pratica, tutto l'attacco bianconero. Staremo dunque a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Come accennato in apertura però, in estate anche il centrocampo andrà incontro ad una mezza rivoluzione. Tanto cheParatici avrebbe già pronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<