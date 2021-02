Calciomercato Juventus, doppio colpo in difesa? Circolano nomi importanti

TORINO – Come spesso vi stiamo ribadendo in queste settimane, c’è da aspettarsi una Juventus decisamente più attiva nel prossimo calciomercato estivo rispetto a quanto lo sia stata a gennaio. La dirigenza bianconera, che già starebbe valutando il da farsi in prospettiva futura, potrebbe intervenire per rinforzare ogni reparto della rosa di Pirlo. La quarta punta che non è arrivata durante il mercato invernale sarà certamente un obiettivo importante, mentre il centrocampo potrebbe andare incontro addirittura ad una mini rivoluzione. Occhio però anche a quello che potrebbe succedere per quanto riguarda il reparto arretrato. Le ultime voci infatti parlano addirittura di un possibile doppio colpo in difesa.

Nuovo centrale in arrivo?

In molti infatti suggeriscono che la Juve potrebbe tentare di portare a Torino anche un centrale difensivo, nonostante il reparto sia già abbastanza completo. Ma l’età avanzata di Bonucci e soprattutto di Chiellini potrebbe spingere la dirigenza a cercare un erede di grandi prospettive dei due pilastri bianconeri. Da qualche tempo ad esempio è stato accostato alla Vecchia Signora il centrale mancino del Villarreal Pau Torres. Il classe ’97 potrebbe essere il perfetto “nuovo Chiellini”, visto che per caratteristiche assomiglia molto al difensore juventino. Torres è esploso a grandi livelli in Liga, tanto da aver attirato le attenzioni anche di molti altri top club europei, con la sua valutazione che è schizzata alle stelle. Una soluzione più economica e di cui si è parlato negli scorsi giorni è quella che porta ad Alejandro Francés, gioiellino di 18 anni che si è già preso il posto da titolare nel Saragozza. La sua clausola rescissoria è di 10 milioni di euro, una cifra assolutamente abbordabile per la Juve. Come detto però, Paratici starebbe valutando anche un secondo colpo per la retroguardia.

Obiettivo terzino

Un innesto per le corsie esterne difensive è probabilmente ancor più una priorità rispetto al centrale in casa Juventus. A destra verranno fatte delle valutazioni, ma il focus principale andrà probabilmente al tanto chiacchierato vice-Alex Sandro. Attenzione al fuoriclasse internazionale David Alaba, che si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco in estate. Per lui c’è già la fila e la Juve sarebbe alla finestra. Più semplice la pista che porta ad una vecchia fiamma di Paratici, cioè Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino italo-brasiliano potrebbe lasciare i Blues per trovare maggior spazio altrove e rimane un nome spendibile in ottica bianconera. Poi c’è la suggestione che torna sempre di moda legata a Marcelo, altro big internazionale che è destinato ad incendiare il prossimo calciomercato estivo. Il suo addio al Real Madrid pare avvicinarsi a grandi passi e la Juventus potrebbe approfittarne per portarlo a Torino, dove il suo grande amico Cristiano Ronaldo lo accoglierebbe a braccia aperte. Insomma, occhio ai movimenti in difesa. Ma, come abbiamo accennato poco fa, i fuochi d’artificio di mercato ci saranno in mezzo al campo. Tanto che sulla lista della spesa di Paratici sarebbero già finiti ben 9 nomi grossi per il centrocampo: eccoli tutti! <<<