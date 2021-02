Juve, ricordi Reynolds? Il dt del Dallas: “Questo affare…”

TORINO- Continua l’ottimo periodo di forma della Juventus. Dall’inizio del 2021, su undici partite giocate tra tutte le competizioni, Cristiano Ronaldo e compagni hanno messo a referto ben dieci successi, di cui sei consecutivi dopo l’unico ko arrivato in quel di gennaio: il 2-0 per mano dell’Inter. Ultima vittoria per ordine di tempo è quella arrivata ieri sera a spese della Roma di Fonseca, ora scavalcata in classifica al terzo posto grazie al gol di Cr7 e alla sfortunata autorete di Ibanez a 20 minuti dalla fine della partita. Juve-Roma che è stata anche sfida sul mercato invernale per assicurarsi le prestazioni di Bryan Reynolds, terzino destro statunitense che sembrava ad un passo dai campioni d’Italia, salvo poi preferire il trasferimento nella Capitale. Ai canali ufficiali dell’Mls, il dt del Dallas United, Zanotta, ha così commentato la trattativa che ha portato il 19enne alla corte di Fonseca:

“Questo affare è stato come andare sulle montagne russe, ma alla fine siamo felici che sia andato in una squadra così importante. Non credevamo che arrivasse così in fretta. Solo sei mesi fa avevamo venduto il titolare, Reggie Cannon. Eravamo convinti che potevamo sostituirlo con un prodotto del settore giovanile, non avevamo bisogno di acquistare un altro esterno destro perché era arrivato il momento di Reynolds. Avevo delle grandi aspettative su di lui ma non mi aspettavo assolutamente che dopo 15 partite tutte queste squadre arrivassero all’improvviso per chiedercelo.Quando Tiago (Pinto ndr.) ha iniziato il lavoro a Roma è stato lui a riprendere i colloqui con il calciatore. Era questo il problema. Noi avevamo solamente alcuni piccoli dettagli da sistemare e pensavamo che questa fosse la soluzione migliore per lui. Alla fine la Roma ha vinto la corsa. Bryan è un bravo ragazzo e un grande talento. Sono felice per lui e credo che farà bene a Roma. Sarà molto divertente vederlo all’opera”.