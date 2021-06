Calciomercato Juventus, grosso affare a sorpresa: “Discorsi avviati!”

Il calciomercato sta entrando nel vivo e le indiscrezioni iniziano a circolare con sempre più frequenza in casa Juventus. La dirigenza bianconera, insieme ad Allegri, è chiamata ad intervenire su tantissime situazioni, sia in uscita che in entrata. C'è bisogno infatti di piazzare vari giocatori che sarebbero fuori dal nuovo progetto tecnico dell'allenatore livornese e, nel contempo, regalare a Max i rinforzi giusti in vista della prossima stagione. In questo senso, nelle ultime ore è circolata una novità molto interessante riguardante un grosso affare sul quale la Juve starebbe già lavorando <<<