Calciomercato Juventus, fumata bianca in arrivo: Di Marzio conferma tutto!

Calciomercato Juventus, ci siamo quasi: importanti conferme da Di Marzio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sembrano essere ore davvero bollenti per quanto riguarda alcune trattative di calciomercato della Juventus. In particolare, l’affare che sta tenendo tutti col fiato sospeso da settimane e per il quale potrebbe presto arrivare la svolta definitiva è quello con il Barcellona per lo scambio tra Pjanic e Arthur Melo. Le due società infatti stanno spingendo affinché la fumata bianca arrivi entro il 30 giugno per motivi di bilancio: manca quindi pochissimo tempo per poter chiudere. Ma a confermare che la svolta potrebbe essere davvero vicina è stato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: “L’unica cosa che manca è l’ok definitivo di Arthur: il brasiliano parla quotidianamente con la Juve, ma non ha ancora messo per forma scritta il suo ok definitivo. I bianconeri saranno completamente tranquilli quando questo accadrà, ma tutte le sensazioni sulla conclusione dell’operazione, secondo me entro il 30 giugno, sono comunque positive“. Sempre Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito ufficiale, ha poi dato altri aggiornamenti sulla trattativa: “Nuova giornata molto positiva per la questione Arthur-Pjanic, con la trattativa che procede spedita verso la sua conclusione. Data fissata al 30 giugno, giorno entro cui si conta di avere entrambe le firme – si legge su Gianlucadimazio.com, che poi parla anche delle cifre dell’affare – “I club hanno di fatto raggiunto l’accordo: Pjanic verrà valutato 60 milioni e Arthur circa 75, con una differenza che la Juventus dovrà aggiungere quindi attorno ai 10 milioni più 5 di bonus.” Ora si attende dunque solo il via libera definitivo da parte di Arthur, poi finalmente potrà arrivare questa sudatissima fumata bianca. Nel frattempo però la Juventus sta lavorando anche a molti altri colpi e non solo per il centrocampo. Anzi, i bianconeri starebbero preparando alcuni botti davvero grossi anche per il reparto offensivo e, a tal proposito, Fabio Paratici avrebbe già preso un’importantissima decisione: i colpi top in attacco saranno ben due, ecco i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA