Calciomercato Juventus, non solo Arthur: un altro colpo top a centrocampo!

Calciomercato Juventus, un nuovo centrocampo: ecco chi può arrivare dopo Arthur

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ve lo abbiamo raccontato molte volte in passato e continuiamo a ripeterlo: il prossimo calciomercato della Juventus porterà in dote molte novità. E il reparto che probabilmente subirà più cambiamenti è quello del centrocampo, che andrà ristrutturato, rinforzato e ringiovanito. Paratici ha già praticamente chiuso l’acquisto di Arthur Melo con Pjanic diretto a Barcellona, ma è pronto ad intervenire ancora in mediana. Già perché, dopo Pjanic, potrebbero lasciare la Juve anche altri centrocampisti: Rabiot rimane sempre in bilico come anche Ramsey, mentre Khedira è quasi certo dell’addio a fine stagione. Ecco allora che – come confermato nelle scorse ore dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà – servirà almeno un altro colpo top per il centrocampo bianconero del prossimo anno. Per questo noi abbiamo individuato ben 10 obiettivi per la mediana della Juventus ancora nel mirino di Paratici e li abbiamo racchiusi nella nostra gallery di mercato, analizzandoli caso per caso. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica e occhio alle sorprese >>>VAI ALLA LISTA