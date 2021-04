Calciomercato Juventus – Ecco il primo tassello: scambio da 50 milioni

Archiviata, per ora, la Superlega, in casa Juventus l'attualità è riservata al campo e al vicino calciomercato. Volendo considerare questo come un anno di transizione, il prossimo non potrà che essere quello del pronto riscatto. L'obiettivo è quello di tornare la regina in Italia e in Europa. Per farlo ci sarà bisogna di profondi cambiamenti all'interno della rosa bianconera. Chi ben comincia è a metà dell'opera! Ecco che in queste ore si sarebbe sbloccata un'operazione che diventerebbe il primo tassello della nuova Juve<<<