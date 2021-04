Calciomercato Juventus – E’ scontro Paratici-Ronaldo: non lo vuole!

Nelle partite più importanti dell'anno sono mancati i leader in campo a questa Juventus, che ha fallito miseramente in Champions e ora rischia di non partecipare neppure alla prossima edizione del prestigioso torneo. Per quanto Ronaldo sia stato criticato per non aver inciso in alcune occasioni, non ultima quella contro la Fiorentina, il fenomeno portoghese ha portato comunque in dote 25 reti in Serie A. Ci si aspettava di più soprattutto da Dybala e Morata, poco cinici sotto porta. Ecco perché la caccia al prossimo 9 della Vecchia Signora è apertissima. Uno dei nomi più caldi per affiancare CR7, sarebbe stato clamorosamente bocciato dal cinque volte Pallone d'Oro<<<