Calciomercato Juventus / E’ finita, salta tutto: “Non firmerà con la Juve”

Da tanto - forse troppo - tempo, alla Continassa campeggia un'insegna chiarissima: cercasi centrocampisti. Le ultime sessioni di calciomercato non hanno portato in dote nuove forze sufficienti a colmare le lacune della mediana della Juventus. Che, in effetti, pare essere ormai da anni l'anello più debole della squadra. Serve intervenire ancora e in maniera decisa in quella zona di campo.

Sì, in estate è arrivato Manuel Locatelli. Un ottimo colpo, indubbiamente. L'ex Sassuolo è l'uomo giusto sul quale puntare e fondare il nuovo progetto Juve anche in prospettiva futura. Ma Loca da solo non può bastare. Già perché gli altri innesti fatti a centrocampo durante le passate sessioni di mercato - da Rabiot a Ramsey, passando anche per Arthur - non hanno finora lasciato il segno.

Anzi, alcuni di loro sembrerebbero già arrivati al capolinea della loro avventura torinese. In particolare Ramsey è già praticamente un ex, bisogna solo trovare la sistemazione giusta o la formula per l'addio (si pensa anche alla rescissione). Rabiot ha ancora qualche carta da giocarsi, ma pure il francese non ha mai convinto a pieno ed è a rischio. Ecco perché la Juve continua a sondare il mercato nazionale ed internazionale alla ricerca di nuovi centrocampisti. E da questo punto di vista, in queste ore sono arrivati aggiornamenti molto pesanti <<<