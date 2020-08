Calciomercato Juventus, è cedibile e Pedullà conferma: “La Juve lo vuole!”

Calciomercato Juventus, Pedullà conferma l’obiettivo di Paratici: ora si può!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici continua a muoversi su vari tavoli e sta preparando le prossime mosse di calciomercato della Juventus. E nel confronto con Andrea Pirlo è stato toccato ovviamente anche il tema relativo proprio al mercato e alle esigenze del nuovo tecnico bianconero. Bisogna sfoltire e svecchiare la rosa, mentre per quanto riguarda i movimenti in entrata gli obiettivi sono già abbastanza chiari. Tra questi c’è anche un nuovo esterno sinistro di difesa che possa garantire sia spinta offensiva che copertura. Un vice Alex Sandro, per intenderci. Il nome più gettonato al momento è quello di Robin Gosens, giocatore che piace molto dalle parti della Continassa. La novità è che ora l’Atalanta si sarebbe decisa ad aprire alla cessione dell’esterno mancino. Come riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, la Dea sarebbe disposta a cedere Gosens qualora arrivasse un’offerta soddisfacente e la Juve sarebbe pronta ad approfittare della situazione. Un’ulteriore conferma è arrivata anche dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che, sul proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione.

“L’unico pezzo da novanta che l’Atalanta può sacrificare è Robin Gosens” – si legge su Alfredopedulla.com – “Sulle sue tracce infatti, dopo una stagione ad altissimi livelli con la Dea, c’è Marotta e, soprattutto, la Juventus”. Ora dunque sarebbe arrivato il momento giusto per tentare l’affondo per Gosens, che comunque l’Atalanta valuta circa 40 milioni di euro. Tanti, ma la cifra potrebbe essere trattabile e soprattutto nell’affare potrebbero anche essere inserite contropartite tecniche (come ad esempio Perin) per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri. Occhio alla concorrenza di Marotta, anche se la Juventus sembrerebbe al momento il club più interessato. Ma non è ancora tutto. Sul taccuino di Pirlo infatti ci sono anche tantissimi altri obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA