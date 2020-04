Calciomercato Juventus, dalle parole ai fatti: sprint Paratici, ecco l’offerta!

Calciomercato Juventus, ora si entra nel vivo: Paratici prepara l’offerta

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Negli ultimi giorni sono arrivate veramente tantissime notizie importanti riguardanti il calciomercato della Juventus. Da quanto circola in ambiente bianconero infatti, sembrerebbe proprio che Fabio Paratici si sia messo in moto e stia facendo concreti passi avanti su molti fronti. Una delle piste più bollenti al momento è senza dubbio quella che porta ad Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli che piace tantissimo a Sarri. Proprio per questo Paratici avrebbe accelerato per il polacco riuscendo anche a strappare – da quanto è emerso nelle ultime ore – un accordo di massima con l’entourage del ragazzo. Ma ora c’è da convincere anche De Laurentiis. Ed ecco dunque che ora si può entrare nel vivo della trattativa, con Paratici che starebbe studiando l’offerta da presentare al club azzurro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, un giocatore potrebbe sbloccare la trattativa Milik, cioè Federico Bernardeschi. Il centrocampista bianconero infatti piace molto al Napoli e, con il giusto conguaglio economico, potrebbe persuadere De Laurentiis a lasciar partire l’attaccante polacco in direzione Torino. Non solo. Potrebbero infatti esserci anche altre possibili contropartite tecniche gradite ai partenopei, come ad esempio Daniele Rugani (che si avvia sempre più verso la cessione) e Cristian Romero (di rientro dal prestito al Genoa, ma che potrebbe diventare subito una carta importante da giocarsi sul mercato). Staremo a vedere, ma sembrerebbe proprio che la Juve stia facendo davvero sul serio per Milik. E non è ancora tutto. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, in arrivo ci sarebbe un vero e proprio ribaltone totale nel prossimo mercato bianconero: ora cambia tutto, Paratici valuta altri 7 affari clamorosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA