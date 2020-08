Calciomercato Juventus – Colpo in canna, Sky svela: “Paratici in pole!”

Calciomercato Juventus, Sky svela: un grande colpo in canna

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come già vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, le prossime saranno settimane decisive per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. I bianconeri sono concentrati sulla Champions League, ma la prossima stagione già si avvicina a grandi passi e non ci sarà molto tempo a disposizione per ristrutturare la rosa della Vecchia Signora. Ecco perché Paratici, ormai già da molto tempo, sta spingendo sull’acceleratore per alcune piste che si faranno sempre più bollenti nel prossimo futuro. Tra i primissimi obiettivi di mercato della Juve c’è ancora Federico Chiesa, pallino del CFO bianconero che già un anno fa fu vicinissima al trasferimento a Torino. E sembrerebbe che che il club campione d’Italia avrebbe tutte le intenzioni di riprovarci molto seriamente, anche perché – rispetto al passato – ora le cose sarebbero cambiate in positivo. Per prima cosa, stavolta Commisso non potrà tirare la corda più di tanto e, se Chiesa continuerà a spingere per l’addio, dovrà cedere alle richieste del suo gioiello più prezioso. Ma la novità più grande è che sull’esterno offensivo della Fiorentina le altre principali contendenti avrebbero perso molto terreno nei confronti della Juventus. Come confermato infatti da Sky Sport, il club italiano che starebbe facendo più sul serio per Federico Chiesa è ancora quello bianconero, che sarebbe dunque in pole position. Paratici avrebbe staccato nettamente le due milanesi, mentre per quanto riguarda la concorrenza estera sarebbe determinante la volontà del giocatore di rimanere in Italia: il classe ’97 infatti avrebbe già rifiutato varie proposte arrivate da club stranieri molto importanti. La Fiorentina vorrebbe circa 70 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato dalla Juve, che invece cercherà di chiudere il colpo alle proprie condizioni, magari con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Situazione in evoluzione, ma Paratici è in vantaggio su tutti per Chiesa. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti è spuntata la lista completa delle cessioni, Agnelli pronto a fare piazza pulita. In 11 rischiano l’addio a fine stagione: tesoretto da ben 232 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA