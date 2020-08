Calciomercato Juventus, due notizie a sorpresa: uno scambio e un attaccante!

Calciomercato Juventus, arrivano novità: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Arrivano ulteriori novità per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tra le tante indiscrezioni che stanno circolando in queste ultime ore, sono spuntate anche due voci a sorpresa. Una riguarda un nome importante che la Juve avrebbe messo nel mirino per l’attacco, mentre la seconda parla di un possibile scambio totalmente nuovo. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’obiettivo bianconero per il reparto avanzato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vecchia Signora starebbe pensando concretamente al talentuoso Donyell Malen, gioiello classe ’99 di proprietà del PSV Eindhoven. La Juventus sta cercando rinforzi in avanti e probabilmente anche più di uno. L’obiettivo sarebbe portare un centravanti di grande livello e già pronto per sostituire Higuain, più un talento giovane ma comunque molto forte. Malen, assistito da Mino Raiola, potrebbe essere dunque il talento che potrebbe completare il reparto offensivo bianconero della prossima stagione. Dall’Inghilterra invece sta rimbalzando un’indiscrezione che parla di un possibile scambio con l’Arsenal tra Daniele Rugani e Hector Bellerin. Il centrale italiano è ormai in uscita, mentre il terzino spagnolo potrebbe rappresentare un’ottima occasione per rinforzare le corsie esterne della Juve. L’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari dal valore di 25 milioni di euro. Una suggestione molto interessante, vedremo se si svilupperà in qualcosa di veramente concreto nelle prossime settimane. Ma non è ancora tutto. In casa bianconera infatti sta tenendo banco il caso Dybala che sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi. La Juventus valuta seriamente la cessione e, se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Juventus, a quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO