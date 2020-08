Calciomercato Juventus – Colpo improvviso, lo annuncia Sky: “E’ fatta!”

Calciomercato Juventus, è fatta per un nuovo colpo: i dettagli

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ fatta, Fabio Paratici batte un colpo: manca solo la fumata bianca per chiudere il secondo acquisto estivo del calciomercato della Juventus dopo l’affare Arthur. La Vecchia Signora infatti è pronta a portare a Torino un gioiello molto interessante: Weston McKennie, mezzala classe ’98 in arrivo dallo Schalke04. Ad annunciarlo è stato Sky Sport, che sul proprio sito ufficiale ha dato tutti i dettagli dell’operazione: “Trattativa conclusa sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Mancano gli ultimi dettagli, ma le parti sono molto vicine. […] Trattativa ormai ai titoli di coda, mancano solo gli ultimi ok definitivi”. A confermare il tutto, è arrivato anche il Tweet dell’esperto di calciomercato per eccellenza Gianluca Di Marzio: “McKennie verso la Juventus dallo Schalke04: prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (18 milioni)”. Nonostante la giovane età, il centrocampista statunitense è stato un elemento centrale del club tedesco nell’ultima stagione (32 presenze, 3 gol e un assist) e in complesso ha già disputato ben 75 gare in Bundesliga. Veramente niente male per un ragazzo che il prossimo 28 agosto compirà 22 anni e che fa anche già parte della Nazionale maggiore degli USA. Buona tecnica, intelligenza tattica, duttilità (può disimpegnarsi anche come mediano e difensore centrale di impostazione) e un gran fisico (185 cm per 84 Kg): un bel colpo a sorpresa da parte di paratici che finalmente inizia a muovere il mercato bianconero. E non è finita qui. Sul taccuino di Pirlo infatti ci sono anche tantissimi altri obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA