Kolo Muani, Spalletti lo considera una priorità

L'amore tra Randal Kolo Muani e la Juventus non si è mai spento. L'attaccante francese aspetta da quasi un anno la possibilità di tornare a Torino, convinto che la sua esperienza in bianconero non sia ancora conclusa. Dopo sei mesi positivi, il centravanti sperava di completare il proprio rilancio con la maglia della Juventus, ma gli eventi hanno preso una strada diversa. La situazione attuale, però, sembra riportare tutto al punto di partenza. Da una parte c'è una Juventus alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo. Le difficoltà legate al rinnovo di Dusan Vlahovic e le delusioni rappresentate da Jonathan David e Lois Openda hanno spinto la dirigenza a riflettere. Per questo motivo, Kolo Muani è tornato prepotentemente al centro dei pensieri di Luciano Spalletti. Il tecnico vede nel francese un attaccante perfetto per il proprio sistema di gioco. Inoltre, il classe 1998 conosce già l'ambiente bianconero e ha dimostrato di sapersi adattare al calcio italiano. Anche il giocatore è reduce da una stagione complicata. Al Tottenham ha vissuto mesi difficili, tra cambi di allenatore e una salvezza conquistata soltanto nelle ultime giornate. A gennaio avrebbe voluto lasciare Londra per tornare subito a Torino, ma il veto dell'allora tecnico Thomas Frank bloccò ogni possibilità. Nel frattempo, anche il Paris Saint-Germain continua a considerarlo fuori dal progetto di Luis Enrique. Gli agenti del giocatore sono quindi al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Con il giocatore c'è già l'accordo, ora serve ricucire con il Paris Saint-Germain

La Juventus ha già fatto una parte importante del lavoro. Con Kolo Muani esiste infatti un'intesa di massima sul contratto. L'accordo prevederebbe un quadriennale con uno stipendio superiore ai cinque milioni di euro, bonus inclusi. Adesso, però, il nodo principale riguarda il rapporto con il Paris Saint-Germain. Giovanni Carnevali ha avviato i primi contatti con Luis Campos, responsabile dell'area sportiva del club francese. Prima ancora di discutere cifre e formule, l'obiettivo è ricostruire un rapporto incrinato dalle incomprensioni delle scorse stagioni. La Juventus è consapevole di dover lavorare anche sul piano diplomatico. Carnevali ha deciso di metterci la faccia per riaprire definitivamente il dialogo con i parigini, un passaggio ritenuto fondamentale per la buona riuscita dell'operazione.

La strategia è chiara: prestito con obbligo e investimento sostenibile

Una volta superate le tensioni del passato, si entrerà nel vivo della trattativa. La Juventus punta a ottenere Kolo Muani con la formula del prestito con obbligo di riscatto, distribuendo il pagamento su più esercizi. L'obiettivo della dirigenza è chiudere l'affare con una valutazione vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma considerata sostenibile. Anche perché il mercato attorno al francese non appare particolarmente acceso. Alcuni club inglesi hanno sondato il terreno con il suo entourage, ma senza convincere il giocatore. Kolo Muani continua a dare priorità alla Juventus, attratto dalla possibilità di lottare per traguardi ambiziosi e dalla stima che Spalletti nutre nei suoi confronti. La trattativa è ancora lunga, ma a Torino nessuno vuole più perdere tempo. Carnevali ha iniziato il lavoro diplomatico con il Paris Saint-Germain e la sensazione è che il ritorno di Kolo Muani sia una possibilità sempre più concreta.