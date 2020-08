Calciomercato Juventus – Colpo grosso, Paratici fa sul serio: blitz in corso!

Calciomercato Juventus, blitz Paratici: pronta la proposta per un colpo grosso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Arrivano conferme sulla missione inglese di Fabio Paratici, che in queste ore sarebbe volato in Inghilterra per alcune importanti operazioni di calciomercato della Juventus. L’incontro forse più importante sull’agenda del CFO bianconero sarebbe quello con il Wolverhampton: durante l’appuntamento di mercato con il club inglese si parlerà ovviamente di Raul Jimenez, che sarebbe balzato in cima alla lista della spesa della Juve per l’attacco. Milik infatti si starebbe allontanando sempre di più e questo avrebbe spinto Paratici ad accelerare sulla pista che porta al centravanti messicano. A confermare il tutto e a dare anche importanti dettagli sulla trattativa è stato Sportmediaset, che scrive: “Nel dettaglio, l’obiettivo principale della Juve resta Raul Jimenez. E dopo i numerosi contatti con l’agente Jorge Mendes, per centrare il bersaglio Paratici è disposto a inserire nella trattativa con i Wolves alcune contropartite di valore. Da Alex Sandro a Douglas Costa, passando per Aaron Ramsey, Rugani e Romero. Pedine ormai un po’ ai margini del nuovo progetto, ma comunque utili per provare a ridimensionare l’investimento e mettere a segno il colpo in attacco in attesa di risolvere la questione Higuain. La Juve del futuro inizia a prendere forma a Londra”. Paratici dunque starebbe facendo davvero sul serio per Jimenez, tanto da essere disposto a sacrificare varie pedine importanti pur di abbassare le esose pretese economiche del Wolverhampton e di arrivare a dama. Gli inglesi valutano il centravanti addirittura 100 milioni di euro ma, se accettassero di inserire nell’affare alcune contropartite tecniche, la trattativa potrebbe sbloccarsi. Ma non è ancora tutto. Sempre per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA