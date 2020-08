Calciomercato Juventus – Colpo da 50 milioni, lo vuole Pirlo: ecco l’offerta!

Calciomercato Juventus, ecco la lista di Pirlo: c’è anche un nome da 50 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Andrea Pirlo è pronto a pianificare il calciomercato della Juventus insieme alla società, che terrà gran conto delle sue idee e delle sue richieste. Sulla lista del Maestro sarebbero finiti tanti nomi importanti per ogni reparto e la dirigenza bianconera si starebbe già muovendo concretamente per accontentarlo. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, tra i primissimi obiettivi del nuovo corso targato Pirlo ci sarebbe anche Thomas Partey, mediano di quantità ma anche qualità di proprietà dell’Atletico Madrid. E soprattutto quando si parla di centrocampisti, il parere di uno come Andrea Pirlo pesa eccome. Ecco perché la Juve si sarebbe già messa in moto per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore ghanese classe ’93 ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, una cifra che la Vecchia Signora non potrebbe coprire soltanto con un’offerta cash. L’idea di Paratici dunque sarebbe quella di offrire all’Atletico Madrid alcune contropartite tecniche: i nomi individuati sarebbero quelli di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Se l’Atletico aprisse all’idea di scambio con uno di questi giocatori, allora l’esborso in denaro si ridurrebbe parecchio (circa 10/15 milioni) e l’affare sarebbe più che fattibile. Occhio perché i discorsi di calciomercato con i Colchoneros potrebbero riguardare anche Alvaro Morata, altro giocatore che piacerebbe moltissimo a Pirlo per rinforzare l’attacco. Come accennato poco fa comunque, sul taccuino del nuovo allenatore bianconero ci sono anche tantissimi altri obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA