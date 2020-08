Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: “Ha detto sì, vuole la Juve!”

Calciomercato Juventus, un obiettivo ha detto sì: Paratici in pole position

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – I giorni passano e la nuova stagione si avvicina a grandi passi, ora la Juventus deve accelerare sul calciomercato. Fabio Paratici è impegnatissimo su più fronti e in questo momento si starebbe concentrando soprattutto sul mercato in uscita, visto che c’è bisogno di sfoltire e fare cassa. Ma nella mente della dirigenza bianconera e di mister Pirlo sono già ben chiari anche quelli che sono i principali obiettivi del calciomercato in entrata. Una punta sicuramente, ma anche un nuovo centrocampista centrale capace di completare il reparto della mediana insieme a Bentancur e ad Arthur Melo. Tra i tanti nomi in ballo, rimane in lizza anche quello di Houssem Aouar, gioiello di livello assoluto del Lione. A 22 anni, il centrocampista è già esploso a grandissimi livelli attirando su di sé le attenzioni della Juventus, ma anche di altri top club come il PSG, Arsenal e Manchester City. La Vecchia Signora però sarebbe in netto vantaggio su tutte le altre contendenti perché, come riportato da alcuni media francesi, il ragazzo avrebbe scelto la Juve e sarebbe pronto a dire di sì ai bianconeri. Stando a quanto riferisce Le10Sport, Aouar avrebbe espressamente esternato di voler giocare nel campionato italiano e di essere allenato da Andrea Pirlo. Ora toccherebbe dunque alla Juve farsi avanti con il Lione per tentare il colpaccio. Prima del lockdown i francesi valutavano il campioncino classe ’98 circa 70 milioni di euro, ma ora il prezzo sarebbe sceso a circa 50 milioni. Una ghiotta occasione per i bianconeri, che senza ombra di dubbio apprezzano molto le qualità e le potenzialità di Aouar. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA